Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu'nda "Evet" oyu çıkmasının ardından AK Parti'ye yeniden üye olan ve AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde yeniden Genel Başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün ilk kez AK Parti grup toplantısında partililere hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Değerli milletvekili arkadaşlarım, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. AK Parti TBMM Grup toplantısının ülkemiz, milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Toplantımıza katılan misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Manisa'daki depremden dolayı bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileğini iletiyorum"

"MUTLAKA AMA MUTLAKA ZAFERLE SONUÇLANACAK"

"Türkiye terör örgütleri ile yürüttüğü mücadelesinde çok önemli bir dönemden geçiyor. Terör örgütünün geçmişte hiç girilememiş inlerine girip rekor sayıda mühimmat ele geçiren ve mağaraları teröristlere dar eden güvenlik güçlerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı iletiyorum. Türkiye çok geniş bir alanda yürüttüğü mücadelesini mutlaka ama mutlaka zaferle sonuçlandıracaktır"

"BUNDAN SONRA İŞİMİZ ZOR"

"Bundan sonra partimizin tüm çalışmalarında beraber olacağız. Bundan sonra işimiz çok daha zor. özellikle MYK ve Grup toplantılarına mümkün olduğu derece katılmaya çalışacağım. Cumhurbaşkanı sıfatıyla yürütmem gereken bir çok işim var katılamadığım toplantıları Sayın Binali Yıldırım kardeşim yapacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması öncesi yaşananlar;

SALONA CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNUN BULUNDUĞU BAYRAK YERLEŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden seçildikten sonra partisinin TBMM'deki grup toplantısına ilk kez katılmak üzere Meclis'e geldi. Erdoğan, Meclis'e gelişinde TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından karşılandı. Erdoğan’ın gelişiyle birlikte TBMM’ye Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan Türk bayrağı çekildi. Aynı şekilde AK Parti grup salonuna da forslu bayrak yerleştirildi.

AK PARTİ SALONUNDA BÜYÜK COŞKU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup salonundaki çok sayıda davetli tarafından coşkuyla ve sloganlar eşliğinde karşılandı.

GRUP TOPLANTISINI BİNALİ YILDIRIM YÖNETİYOR

Başbakan Binali Yıldırım grup başkanı olarak grup toplantısını yönetiyor. Başbakan burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"AK Parti grubu sizi özledi Sayın Cumhurbaşkanım. Artık hiç kimse milletin iradesini yok sayarak demokrasi dışı yollara teşebbüs etmeyecek halkın iradesi her zaman ülkeye hakim olacak. Bu da sürekli istikrarı beraberinde getirmiş olacak. Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi ile yapılacak ilk genel seçimlerle yürürlüğe girmiş olacak böylece milletin işleri daha hızlı yapılacak ve gazi Meclis daha güçlü olarak milletin ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri yaparken seçilmiş hükumeti denetlemek için gerekli çalışmaları ortaya koyacaktır. Son bir yıl içerisinde kurucuları arasında yer aldığım AK Parti Genel Başkanlığı görevini bana tevdi ettikten sonra AK Parti ilkelerine ters düşecek hiçbir şeyin içinde olmamaya gayret ettim."

"DARBEYE DARBE VURAN CUMHURBAŞKANI"

"Kısa süre ama 1 yıl Türk siyasi tarihinde çok konuşalacak bir yıl olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti yakın tarihinde görmüş olduğu darbelerden bir benzerini daha gördü. Ama bu sefer öncekiler gibi olmadı. Darbe karşısında ceketini alıp, şapkasını alıp giden siyasetçiler değil, darbeye darbe vuran bir cumhurbaşkanı gördü, bir hükümet gördü ve aziz milleti gördü. Böylece artık Türkiye siyasi tarihinde, demokrasi tarihinde darbelere de darbe vurulduğu bir dönem başladı, vesayetçilerin bundan sonra artık işlerinin işlerinin çok zor olduğunu bu millet gösterdi. O gece yaptığınız çağrı akın akın Anadolu'nun bütün köşesine yayıldı ve millet meydanlardaydı, ülkeye sahip çıktı. Böyle bir milletin karşısında şapka alıp gidilmez şapka çıkarılır. Bu aziz milletin bir ferdi olduğumuz için hepimiz gurur duyuyoruz."