Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valiliğinin ve valilik çalışanlarının isimlerini kullanmak suretiyle bazı şahısların vatandaşları arayarak onlardan polise destek, çeşitli etkinlik, organizasyon ve yardım kampanyaları gibi birtakım taleplerde bulunduklarına dair valiliğe bilgiler ulaştığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Valiliğimiz veya kamu kurumlarınca bu şekilde herhangi bir talep olmadığı gibi bu tür aramalar yapan kişilerin kötü niyetli ve dolandırıcı olduklarının bilinmesi; böyle bir durumla karşılaşıldığında arayan telefon numaralarının ve diğer bilgilerin derhal en yakın kolluk kuvvetine (emniyet-jandarma) bildirilmesi ve bu taleplere kesinlikle itibar edilmemesi hususunda tüm halkımızın duyarlı olması rica olunur."