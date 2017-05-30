Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, zanlılar Oktay T. ile Sevde T, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısınca sorgulanan şüpheliler, "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerini alan Ankara 3. Sulh Ceza Hakimi, "mahrem imam" olduğu belirtilen Oktay T. ile kaçma girişiminde yanında bulunan eşi Sevde T'nin tutuklanmasına karar verdi.

Muğla'da, 20 Mayıs'ta emniyet güçlerinin yaptığı operasyonda, Dalaman ilçesinden Yunanistan'ın Rodos Adası'na kaçmak isteyen 9 zanlı yakalanmıştı.

Zanlılarla birlikte 2 çocuk ve 2 organizatörün de gözaltına alındığı operasyonda, "mahrem imam" olduğu öne sürülen Oktay T. ile eşi Sevde T, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderilmişti.

Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda da para ele geçirilmişti.