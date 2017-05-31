Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu bölgede gerçekleştirilen saldırıda ilk belirlemelere göre 80 kişi hayatını kaybetti, 300 kişi de yaralandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı şiddetle lanetlerken, büyükelçilik binasında hasar oluştuğunu belirtti. Açıklamada elçilik personelin yara almadığı ve güvende olduğu bildirildi.

"PERSONEL TAHLİYE EDİLECEK"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili değerlendirmede bulunurken saldırıya sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu konuşmasında Kabil Büyükelçiliğinde görevli personelin tahliye edileceğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Kabil'deki saldırı en güvenli bölgede meydana geldi. Saldırı Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin önünde meydana geldi. Bizim büyükelçiliğimiz bunlara komşu. Patlamanın etkisiyle büyükelçilik binamız hasar gördü. Personelimizden yaralanan olmadı ama o bölgeden tahliye edeceğiz"

"TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİ ZARAR GÖRDÜ"

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleştirilen saldırının Kabil Büyükelçiliğinin bulunduğu binada hasara neden olduğu ve büyükelçilik personelinin saldırıdan zarar görmediğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Afganistan'ın başkenti Kabil'de bugün gerçekleştirilen terör saldırısı sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırı birçok resmi kuruluş ve yabancı temsilciliğin bulunduğu bir bölgede meydana gelmiştir. Patlama Kabil Büyükelçiliğimizin binalarında da hasara neden olmuştur. Büyükelçilik personelimiz saldırıdan zarar görmemiştir."

"ŞİDDETLE LANETLİYORUZ"

"Bu menfur terör saldırısını şiddetle lanetliyor, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz. Türkiye terörizmle mücadelede dost ve kardeş Afganistan halkı ve Hükümetinin yanında yer almaya devam edecektir."