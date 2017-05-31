Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec ile yaptığı ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, ABD'nin YPG'ye silah sevkiyatı konusunda özetle şöyle konuştu:

''Suriye'deki YPG'ye yapılacak yardım konusunda bizim tutumumuz nettir. YPG'ye verilen desteğin Suriye'nin geleceği için ne kadar riskli olduğunu vurguluyoruz. Terör örgütüne verilen silahlar tüm insanlığa karşı kullanılabilir. Avrupa'nın birçok ülkesinde bu endişe var. Suriye'nin milli birliği beraberliği ve sınır bütünlüğü bakımından bu adımlar son derece tehlikedir. Suriye'nin geleceğinde istikrarı arıyorsak bu yanlışlardan dönmemiz lazım. 'Geçici ortak' diye bir şey olmaz. Menbiç'te de bunu gördük.''



AFGANİSTAN'DAKİ SALDIRI

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'ın başkenti Kabil'de yabancı elçilikler ve Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu Vazir Akbar Han bölgesinde en az 80 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili de konuştu.



Çavuşoğlu bu konuda şu ifadeleri kullandı:

''Bu bomba yüklü aracın buraya nasıl girdiğini çok iyi araştırmak lazım. Nereden destek aldılar? 80 kişinin şu ana kadar öldüğü haberini aldık 300'den fazla da yaralı var. Saldırı Almanya ve Hindistan büyükelçiliklerinin hemen önünde gerçekleşti. O büyükelçilikler de bizim büyükelçiliğimize komşu büyükelçilik binaları. Patlayan bombanın şiddetiyle bizim büyükelçilik binamızda da hasar meydana geldi. Çok şükür herhangi bir yaralı yok. Sadece bu hasardan dolayı düşen bir tahta yerel personelimizin üzerine düşmüştür ama herhangi bir yaralanma da yoktur. Personelimizin bir kısmının buradan tahliyesini düşünüyoruz. Çünkü büyükelçilik binasında hasar meydana geldiği için bunun tamir edilmesi lazım. Büyükelçimiz Türkiye'deydi. Hemen geriye dönüyor. Bir heyeti göndererek yerinde incelemeler de yapacağız ve meydana gelen hasarı hemen gidereceğiz. Çok şükür herhangi bir yaralımız da ve can kaybımız da yok. Bu sevindirici ama bu terör saldırısı gerçekten hepimizi üzmüştür.''