Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, anlık bir istihbarat sonucu sabah saatlerinde bölücü terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla belirlenen Irak'ın kuzeyinde Kandil bölgesindeki 3 hedefe hava harekatı düzenledi. İki mağara ve Doçka mevzisinin imha edildiği harekatta, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTLERE HAVA HAREKATI

Öte yandan Diyarbakır'ın Lice ilçesinde süren hava destekli operasyon kapsamında, TSK unsurlarına silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi. Harekatta 2 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, üslerine döndü.