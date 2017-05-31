Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

LYS sınav giriş yerleri açıklandı. Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sınav giriş yerleri erişime açıldı. LYS sınav giriş yerleri sorgulamak için haberimizde yer alan linke tıklamanız yeterlidir. 10, 11, 17 ve 18 Haziran'da yapılacak LYS'ye giriş yapacak olan öğrenciler, merak içinde LYS sınav giriş yerini merak ediyor. LYS sınav giriş yeri sorgulamak için haberimize bakmanız yeterlidir... İşte 2017 LYS sınav giriş yerleri ile ilgili detaylar...

LYS SINAV GİRİŞ YERLERİ TIKLA ÖĞREN

GİRİŞ BELGELERİ SİTEDEN YAYIMLANDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Sosyal bilimler sınavı (LYS-4) 10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, matematik sınavı (LYS-1) 11 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, fen bilimleri sınavı (LYS-2) 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, yabancı dil sınavı (LYS-5) aynı gün saat 14.30'da, edebiyat-coğrafya sınavı (LYS-3) ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Adayların, saat 10.00'da başlayacak sınavlarda saat 09.45'ten, saat 14.30'da başlayacak LYS-5'te ise saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.