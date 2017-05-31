Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde kent merkezinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Araçta ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Araçta bulunan B.B, Y.Y. ve E.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
31.05.2017 - 17:56 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde kent merkezinde şüpheli bir aracı durdurdu.
Etiketler : Karabük,
478131 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478131.aspx
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