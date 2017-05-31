Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmalar neticesinde kent merkezinde şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.

Araçta bulunan B.B, Y.Y. ve E.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.