TÜRK Silahlı Kuvvetleri yapılan bilgilendirmede bugün sabah saatlerinde alınan anlık bir istihbarat sonucunda terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen Kandil bölgesindeki 3 hedefin (iki mağara ve tahkimli bir DOÇKA mevzii) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildiğini ve harekat kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kandil'e hava harekatı: 3 terörist öldürüldü
31.05.2017 - 18:00 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 18:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri yapılan bilgilendirmede bugün sabah saatlerinde alınan anlık bir istihbarat sonucunda terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen Kandil bölgesindeki 3 hedefin (iki mağara ve tahkimli bir DOÇKA mevzii) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildiğini ve harekat kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : tsk,
478133 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478133.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER