Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri yapılan bilgilendirmede bugün sabah saatlerinde alınan anlık bir istihbarat sonucunda terör örgütüne ait olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen Kandil bölgesindeki 3 hedefin (iki mağara ve tahkimli bir DOÇKA mevzii) Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatı sonucunda imha edildiğini ve harekat kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.