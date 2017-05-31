15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 'ByLock' kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıktan sonra yayınlanan KHK ile meslekten ihraç edilen Kula eski İlçe Emniyet Müdürü T.G., bugün tekrar gözaltına alındı. Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürü görevinde de bulunan T.G., yine Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Manisa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen T.G., daha sonra işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kula eski emniyet müdürü tekrar gözaltına alındı
31.05.2017 - 19:43 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, Kula eski İlçe Emniyet Müdürü T.G. yeniden gözaltına alındı.
Etiketler : Manisa',
478162 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478162.aspx
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