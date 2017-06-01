Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ve Van Milletvekili Tuğba Hezer’in milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin Meclis süreci tamamlandığında, bu iki isimle ilgili Türk vatandaşlığından çıkarılmaları da gündeme gelecek.

Teröre destek verdikleri gerekçesiyle haklarında fezleke hazırlanan ve dokunulmazlıklarının kaldırılacağını anlayınca da yurt dışına kaçan HDP’li Sarıyıldız ile Hezer için yolun sonu geldi. TBMM Başkanlık Divanının geçen hafta aldığı karar ile bu iki ismin milletvekilliğinin düşürülmesi ve maaşlarının kesilmesi süreci hızlanmıştı. Anayasa-Adalet Karma komisyonu Hezer ve Sarıyıldız’la ilgili hazırlayacakları raporları Meclis Genel Kuruluna gönderecek ve milletvekilliklerinin düşürülmesini talep edecek. Genel Kurul’da bu yönde karar alınırsa, Hezer ve Sarıyıldız’ın önce milletvekillikleri düşecek, aynı anda da kaçak oldukları dönemde ödenen maaşlar geri istenecek.

MAL VARLIKLARINA EL KONULACAK

Meclis’teki sürecin tamamlanması ile birlikte, Sarıyıldız ve Hezer’in Türk vatandaşlığından da çıkarılacakları öğrenildi. Özellikle Hezer’in milletvekilliği emekliliğini hak edeceği 7 Haziran’dan önce Meclis’te milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinin hızla tamamlanması gündeme gelmişti. Ancak hükûmet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu süre aşılsa bile Türk vatandaşlığından çıkarılacakları için hem Sarıyıldız’ın hem de Hezer’in vatandaşlıktan kaynaklanan tüm hakları son bulacak. Türkiye’deki mal varlıklarına el koyulması da gündeme gelecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Ocak ayında çıkarılan KHK ile yurt dışında bulunduğu halde bir soruşturma veya kovuşturma nedeniyle Türkiye’ye dönmesi istenen biri, resmi çağrı yapıldıktan sonra üç ay içinde dönmezse vatandaşlıktan çıkarılabileceği öngörülmüştü. KHK’daki bu hükme dayanarak, Sarıyıldız ve Hezer’in yargılandıkları mahkeme tarafından İçişleri Bakanlığına başvurarak, vatandaşlıklarının kaybettirilmesi başvurusu yapılacak. Bu başvurudan sonra kaçak milletvekillerine 3 ay içinde yurda dönmeleri çağrısı yapılacak. Bu sürede dönmeyenler Bakanlar Kurulu kararı ile Türk vatandaşlığından çıkarılacaklar.

BİNLERCE FETÖ'CÜ DE ATILACAK

Haklarında yakalama kararı bulunmasına rağmen, mahkemelere gitmeyen veya teslim olmayan 7 bin civarında da FETÖ’cünün bulunduğu belirtildi. Hükümet kaynakları, firari FETÖ’cüler için de vatandaşlıktan çıkarma sürecinin başlatılacağını dile getirdi. Kamuoyunun yakından tanığı firari FETÖ’cülerden bazıları şöyle: Şerif Ali Tekalan Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Hamdi Akın İpek, Mustafa Yeşil, Naci Tosun, Mustfa Özcan, Muammer Akkaş, Cevdet Türkyolu, Fikret Seçen, Celal Kara, Zekeriya Öz, Önder Aytaç, Tuncay Opçin, Adem Yavuz Arslan, Osman Hilmi (Kozanlı Ömer).