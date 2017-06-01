Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Türkiye dün akşam Şırnak'tan gelen 13 şehit haberiyle kahroldu. Üzüntüsünü ifade etmek isteyen ünlü isimlerden biri de hülya koçyiğit oldu.

"13 KIYMETLİ KAHRAMAN EVLADINA ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Akciğer kanseri teşhisi sonrası Amerika'da ameliyat olan usta sanatçı, hasta yatağından başsağlığı mesajı yayımladı.

Hülya Koçyiğit, İnstagram'da paylaştığı Türk bayraklı fotoğrafa, "13 kıymetli kahraman evladına Allah'tan rahmet, acılı ailelerine de sabir diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Allah vatanını uğruna canını ortaya koyan tüm mehmetçiklerimizi korusun" notunu yazdı.

