Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hisar Dağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından 29 Mayıs'ta taciz ateşi açıldı.
Saldırıyı erken fark eden güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesiyle bir terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
Hakkari'de üs bölgesine taciz ateşi
01.06.2017 - 23:36 | Son Güncelleme: 01.06.2017 - 23:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgesine taciz ateşinde bulunan teröristlerden birinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hisar Dağı Şehit Yüzbaşı Özgür Çevik üs bölgesine, bölücü terör örgütü mensupları tarafından 29 Mayıs'ta taciz ateşi açıldı.
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