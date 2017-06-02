Ankara Üniversitesi'nin Cebeci Kampüsü'nde karşıt görüşlü 2 öğrenci grubu arasında kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga, Çevik Kuvvet polislerinin kampüse gelmesiyle sona erdi. Polis, kavgaya karışan öğrencileri gözaltına aldı. Kampüsteki İletişim Fakültesi binasının giriş kapısının camı kavga sırasında kırıldı. Öte yandan, okul yönetimi, bugün yapılması planlanan sınavları erteledi.
Ankara Üniversitesi'nde kavga: 3 yaralı
02.06.2017 - 16:45 | Son Güncelleme: 02.06.2017 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Üniversitesi'nde, karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.
Ankara Üniversitesi'nin Cebeci Kampüsü'nde karşıt görüşlü 2 öğrenci grubu arasında kavga çıktı. 3 kişinin yaralandığı kavga, Çevik Kuvvet polislerinin kampüse gelmesiyle sona erdi. Polis, kavgaya karışan öğrencileri gözaltına aldı. Kampüsteki İletişim Fakültesi binasının giriş kapısının camı kavga sırasında kırıldı. Öte yandan, okul yönetimi, bugün yapılması planlanan sınavları erteledi.
Etiketler : ankara üniversitesi,kavga,
478672 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/478672.aspx
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