Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen ve 16 Nisan 2017 tarihindeki halk oylamasıyla yürürlüğe giren 6671 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Deşiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 17’inci maddesinin (E) fıkrası hükmü uyarınca kaldırılmasına karar verilen Askeri Mahkemelerin dosyalarına bakmakla görevlendirilen mahkemeler açıklandı.

Buna göre, Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden; bir Ağır Ceza Mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkemenin, birden fazla Ağır Ceza Mahkemesi olan yerlerde 1 Numaralı Ağır Ceza Mahkemesinin bakmasına karar verildi.

Asliye Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar yönünden ise iki veya daha az Asliye Ceza Mahkemesi olan yerlerde 1 Numaralı Asliye Ceza Mahkemesinin, ikiden fazla Asliye Ceza Mahkemesi bulunan yerlerde ise 3 Numaralı Asliye Ceza Mahkemesinin bu kanun kapsamında bulunan suçlarla ilgili davalara bakmasına karar verildi.