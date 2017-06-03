Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Müslümanlar olarak yaşadığımız zilletten kurtuluşumuz, dinimiz İslam’la aramızdaki rabıtayı güçlendirmemizden geçiyor” dedi. Erdoğan, Uluslararası Hilye-i Şerif Yarışması ödül töreninde yaptığı konuşmada “Peygamber Efendimizin güzel cismini, davranışını, ahlakını anlatan hilyeler medeniyet coğrafyamızın en nadide eserleridir. Peygamber Efendimize olan muhabbetimizi, sevgimizi, aşkımızı hilyeler aracılığıyla ifade ediyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı, hilyelerin sadece yazılmakla kalınmadığını belirterek şunları kaydetti:

Asırlar boyunca hilyeler, şiirlere, nakışlara döküldü. Onlardan alınan ilhamla ciltler dolusu eser vücuda getirildi. Müslümanların hem kendi aralarındaki çatışmalar hem de dış güçlerin saldırılarıyla zulme uğradığı, acı çektiği bir dönemde Peygamber Efendimize olan özlemimiz çok daha anlam kazanıyor. Müslümanlar olarak maruz kaldığımız tüm sıkıntıların ona ve tebliğcisi olduğu dine yeteri kadar sahip çıkamamış olmamızdan kaynaklandığını çok iyi biliyoruz. Müslümanlar olarak yaşadığımız zilletten kurtuluşumuz, dinimiz İslam ile aramızda olan rabıtayı güçlendirmemizden geçiyor. Sadece Peygamber Efendimizin Veda Hutbesi’ndeki tavsiyelerini hakkıyla yerine getirmek dahi Müslümanları kurtuluşa götürmeye yeter. Bizim görevimiz sürekli onun yolundan gitmek ve sürekli onu tekrarlamak. Hiç şüphesiz Rabbimizin “Sen olmasaydın alemleri yaratmazdım” dediği bir peygamber için biz fâniler ne söylesek, ne yazsak hepsi eksik kalır. O olmasaydı ne dünya ne de biz olacaktır. Öyleyse onun yolunda attığımız her adım bizim için şereflerin en büyüğü, en yücesidir.”

Erdoğan, İstanbul’daki Okçular Vakfı’nda Palet İlköğretim okulunun mezuniyet ve iftar programına da katıldı.



TORUN ÖMER TAYYİP’E MEZUNİYET BELGESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Hanım, Palet İlkokulu Mezuniyet Töreni ve İftar Programı’na katılarak torunları Ömer Tayyip Erdoğan’a belgesini verdi.