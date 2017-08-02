Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti’nin 16’ıncı kuruluş yıl dönümü olan 14 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi ile ‘sade’ bir kutlama yapılacak. Erdoğan’ın başkanlığında son yapılan MKYK toplantısında, partinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için hazırlanan program masaya yatırıldı. Bazı MKYK üyeleri, geçen yıl da 15 Temmuz darbe girişimi sebebiyle kuruluş yıl dönümünün sade bir törenle kutlandığını hatırlatarak, bu yılki törenlerin daha görkemli olması gerektiğini dile getirdi. Ancak Cumhurbaşkanının bu öneriye itiraz ederek, bu yıl da mütevazı bir kutlama programı hazırlanmasını istediği öğrenildi. Erdoğan’ın “Geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz’da hem şehitlerimizi andık, hem de darbe girişiminin yıl dönümünde önemli etkinliklere imza attık. Partinin kuruluş yıl dönümü kutlamaları, 15 Temmuz’daki etkinlikleri gölgede bırakmamalı. Görkemli törenlere gerek yok” dediği ifade edildi. Sincan’daki Harikalar Diyarı’nda gerçekleştirilecek kutlama törenlerine, ihraç edilenler ve istifa edenler hariç, partide bugüne kadar görev yapan tüm isimler davet edilecek. Bu kapsamda, eski-yeni il başkanları, belediye başkanları, milletvekilleri, kurucular, bakanların yanı sıra, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de davet edilecekler isimler arasında yer alacak. AK Parti kurmayları, bu kapsamda 6 bin kişiye resmî davetiye gideceğini, vatandaşlardan katılmak isteyenlerin de törenlere gelebileceğini söyledi. Ayrıca, kuruluş yıl dönümü nedeniyle bugüne kadar AK Parti hakkında yazılan tüm kitaplar sergilenecek, partinin 16 yıllık serüvenini anlatan ve özel karelerden seçilen bir de fotoğraf sergisi açılacak.