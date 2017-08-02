Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

15 Temmuz darbe girişiminde ihanetin merkezi Akıncı Üssü’nde vatandaşa bomba yağdıran hainlerden 41’i hesap vermek için dün hâkim karşısına çıktı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki duruşma salonunda görülen duruşmaya sanıklar tek sıra halinde yoğun güvelik tedbirleri altında getirildi. En önde firari imam Adil Öksüz’le beraber Amerika’ya giderek FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e darbe girişimi planını onaylatan sivil imam Kemal Batmaz yer aldı. Sözde Yurtta Sulh Konseyi’nin bir numaralı ismi Akın Öztürk ikinci sırada bulunurken, üçüncü sırada eski Tuğgeneral Kubilay Selçuk, dördüncü sırada da eski Tümgeneral Mehmet Dişli yürüdü. Müşteki, şehit ve gazilerin kendileri için cezaevinin bahçesinde ayrılan alanda tahtadan mankenlere giydirilen turuncu tulum getirdikleri dikkat çekti. Darbeci hainler duruşma salonuna doğru yürürken vatandaşlar yuhalayarak, bir yandan idam ipi fırlattı bir yandan da “İdam isteriz”, “kahrolsun FETÖ” ve “vatan bölünmez” şeklinde sloganlar attı, pankartlar açtı. Daha sonra vatandaşlar, bulundukları yerdeki telin üstünden atlayarak darbecilere doğru koşmaya çalıştı. Ancak polis ekipleri vatandaşları güçlükle durdurdu.

“PİSLİĞİNİZDE BOĞULACAKSINIZ”

Sanıkların kimlik tespitiyle başlayan duruşma sırasında, polis ekipleri şehit yakınları ve gaziler ile sanıklar arasında yoğun güvenlik önlemi aldı. Şehit yakınları ve aileler sanıklara tepki gösterirken, zaman zamanda sanık avukatlarına sinkaflı sözler sarf etti. Duruşma salonunda ise bir sanığın “Göreceksiniz gününüzü” şeklinde tehditkâr sözler söylemesi üzerine şehit yakınları ve gaziler tepki gösterdi. Salonda şehit yakınları ve müştekilerin sinkaflı sözlerine karşılık, sanık avukatları ise masaya vurdu. Bunun üzerine bir şehit yakını ise “Bizim soyumuz var oldukça, barınamazsınız, var olamazsınız, sonunda pisliğinizde boğulacaksınız” ifadelerini kullandı. O sırada Mahkeme Başkanı Selfet Giray devreye girdi. Giray, tarafları tepki göstermemeleri konusunda uyararak, “Davanın önemini herkes biliyor. Burada Türk milleti adına, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yargılama yapıyoruz. Acınızı, öfkenizi anlıyoruz. Ancak bunu kaldıramayacak kişiler duruşma salonundan ayrılsınlar. Devam ederse, gerekli kişileri talimatla salondan çıkaracağız. Sağlıklı yargılama yapabilmemiz için mahkeme düzenine herkesin uyması gerekiyor” dedi.

ERDOĞAN VE AKAR MÜDAHİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulûsi Akar davaya müdahillik talebinde bulundular. Ayrıca “AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, TBMM, Maliye Hazinesi, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Müşteki Zekâi Aksakallı eşi Nursel Aksakallı, HDP, CHP” de davaya müdahil olmak istedi.

YOĞUN GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINDI

Sincan Cezaevi Kampüsünde geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Duruşma salonunun etrafına polis ve jandarma ekipleri konuşlandırılırken, binanın çatısına keskin nişancılar yerleştirildi. Hava savunma sistemleri ile donatılan cezaevi bölgesi, drone’larla de havadan sürekli takip altında tutuldu, TOMA ve zırhlı araçlar da hazır bekletildi.



İŞTE HAİNLERİN KONUMU

Duruşma salonuna jandarma eşliğinde getirilen darbecilerden bazılarının 15 Temmuz’daki konumları şöyle:



Kemal Batmaz: FETÖ’nün mali kaynaklarından Kaynak Holding çalışanı olan Batmaz, darbe öncesinde planlama toplantılarına katıldı. Bu toplantılardan Fetullah Gülen’e bilgiler aktardı, darbe öncesinde Adil Öksüz ile birlikte ABD’ye gidip geldi.

Akın Öztürk: Darbenin askeri planlayıcılarından ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Akıncı Üssü’ndeki faaliyetleri sivil imamlarla birlikte koordine etti. Uçak ve helikopterlerin hangi noktaları vuracakları konusunda belirleyici kararlar aldı.

Kubilay Selçuk: Darbeci Tuğgeneral, İzmir’de görevli olmasına rağmen o gece Akıncı Üssü’nde darbe faaliyetlerini koordine etti. F-16’ların hangi noktalara uçacaklarını belirledi.

Mehmet Dişli: Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın derdest edilmesi talimatını verdi ve Akar’ın rehin alınma sürecini koordine etti.

Harun Biniş: Örgütün sivil imamlarından. Darbenin hazırlık aşamasında Ankara’da yapılan toplantılara katıldı. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerini belirlemek için yoğun çaba harcadı.

Hakan Evrim: Tuğgeneral rütbesiyle Akıncı Üs Komutanı olarak görev yapıyordu. Darbe gecesi derdest edilen Hulûsi Akar’a “İsterseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz” sözüyle hain darbe girişimi tarihine geçti.

Ömer Faruk Harmancık: Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Kalkışma gecesi Akıncı’da Hulûsi Akar’a darbe bildirisi okutmaya çalıştı. Faaliyetleri organize edenler arasındaydı.

Bekir Ercan Van: İncirlik’ten tanker uçakları kaldırarak Ankara’daki darbecilere lojistik destek sağladı.

Nurettin Oruç: Sivil imam. Ankara’daki hazırlık toplantılarına katıldı, buradaki faaliyetleri Gülen’e rapor etti.

Hakan Karakuş: Darbenin askeri planlayıcılarından Akın Öztürk’ün damadı. Kalkışmada en çok kullanılan 143’üncü filonun komutanıydı. Bu filodaki faaliyetleri koordine etti.

Hasan Hüsnü Balıkçı: Meclis’i bombalayan hain darbeci pilot. 32 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hüseyin Türk: TBMM ve Gölbaşı Özel Harekât Birliği’ni bombalayan darbeci pilot.

Hakan Çiçek: Örgütün sivil imamlarından kurmay subayların abisi olarak görev yapıyordu. Ankara’daki toplantılara katıldı. Akıncı Üssü’ndeki faaliyetleri koordine etti.

Ahmet Özçetin: Darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Ana Jet Üssünde Harekât Komutanı olarak görev yapıyordu. Bombalama yapan uçak pilotlarına emir ve talimat verdi.



Kemal Batmaz: FETÖ’nün mali kaynaklarından Kaynak Holding çalışanı olan Batmaz, darbe öncesinde planlama toplantılarına katıldı. Bu toplantılardan Fetullah Gülen’e bilgiler aktardı, darbe öncesinde Adil Öksüz ile birlikte ABD’ye gidip geldi.Akın Öztürk: Darbenin askeri planlayıcılarından ve sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Akıncı Üssü’ndeki faaliyetleri sivil imamlarla birlikte koordine etti. Uçak ve helikopterlerin hangi noktaları vuracakları konusunda belirleyici kararlar aldı.Kubilay Selçuk: Darbeci Tuğgeneral, İzmir’de görevli olmasına rağmen o gece Akıncı Üssü’nde darbe faaliyetlerini koordine etti. F-16’ların hangi noktalara uçacaklarını belirledi.Mehmet Dişli: Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Darbe girişimi gecesi Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın derdest edilmesi talimatını verdi ve Akar’ın rehin alınma sürecini koordine etti.Harun Biniş: Örgütün sivil imamlarından. Darbenin hazırlık aşamasında Ankara’da yapılan toplantılara katıldı. O gece Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerini belirlemek için yoğun çaba harcadı.Hakan Evrim: Tuğgeneral rütbesiyle Akıncı Üs Komutanı olarak görev yapıyordu. Darbe gecesi derdest edilen Hulûsi Akar’a “İsterseniz sizi kanaat önderimiz Fetullah Gülen ile görüştürürüz” sözüyle hain darbe girişimi tarihine geçti.Ömer Faruk Harmancık: Sözde Yurtta Sulh Konseyi üyesi. Kalkışma gecesi Akıncı’da Hulûsi Akar’a darbe bildirisi okutmaya çalıştı. Faaliyetleri organize edenler arasındaydı.Bekir Ercan Van: İncirlik’ten tanker uçakları kaldırarak Ankara’daki darbecilere lojistik destek sağladı.Nurettin Oruç: Sivil imam. Ankara’daki hazırlık toplantılarına katıldı, buradaki faaliyetleri Gülen’e rapor etti.Hakan Karakuş: Darbenin askeri planlayıcılarından Akın Öztürk’ün damadı. Kalkışmada en çok kullanılan 143’üncü filonun komutanıydı. Bu filodaki faaliyetleri koordine etti.Hasan Hüsnü Balıkçı: Meclis’i bombalayan hain darbeci pilot. 32 kişinin yaralanmasına neden oldu.Hüseyin Türk: TBMM ve Gölbaşı Özel Harekât Birliği’ni bombalayan darbeci pilot.Hakan Çiçek: Örgütün sivil imamlarından kurmay subayların abisi olarak görev yapıyordu. Ankara’daki toplantılara katıldı. Akıncı Üssü’ndeki faaliyetleri koordine etti.Ahmet Özçetin: Darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Ana Jet Üssünde Harekât Komutanı olarak görev yapıyordu. Bombalama yapan uçak pilotlarına emir ve talimat verdi.

“TEK TİP KIYAFET ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR”

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki AK Parti MYK üyeleri de davayı yerinde izledi. Duruşma arasında açıklama yapan Yazıcı, darbeyle ilgili her davanın önemli olduğunun vurguladı. Yazıcı, sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesine ilişkin de “Elbette ki dünyadaki örnekleri, bunun yansımalarını da dikkate almak suretiyle konunun üzerinde çalışılıyor” dedi.