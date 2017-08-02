Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris’e bağlı Bozburun Mahallesi sahilinde liman çıkışında batan motor yatta arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Marmaris'e 50 kilometre mesafedeki Bozburun Mahallesi'nden günü birlik gezi için denize açılan ve içerisinde 11 kişinin bulunduğu “Anemone” isimli motoryat, limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra Adaboğazı mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle battı. 30 saniye gibi kısa bir sürede batan motoryattaki 1'i bebek 8 kişi çevredeki diğer teknelerde bulunanların yardımı ve kendi imkanlarıyla kurtarılarak Sahil Güvenlik botuna alındı. Sudan çıkartıldığında yaşamsal fonksiyonlarının durmuş olduğu belirlenen bebek, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahaleyle hayata döndürüldü. Hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

YAT SAHİBİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Hayatlarını kaybettikleri iddia edilen 2'si çocuk 3 kişinin bulunması için Sahil Güvenlik ve UMKE ekiplerinin yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında yat sahibi Ali Çayıroğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Henüz kendilerine ulaşılamayan yat görevlisi S.A. isimli bayan ile 15 yaşındaki M.A. isimli çocuğu kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.