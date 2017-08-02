Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

Buna göre, görev süreleri bir yıl uzatılan ve görevine devam kararı verilen general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller

1- Mehmet Daysal

2- Şeref Öngay

Tümgeneraller

1- Mehmet Özoğlu

2- Veli Tarakcı

3- Sinan Yayla

Tuğgeneraller

1- Ufuk Demirkılıç

2- Celalettin Bacanlı

3- Necdet Tuna

4- Sıtkı Varlı

5- Tevfik Algan

6- Halil Soysal

7- Mustafa Gönel

8- Mustafa Oğuz

9- Ahmet Ercan Çorbacı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Koramiraller

1- Hasan Şükrü Korlu

Tümamiraller

1- Ahmet İskender Yıldırım

2- Aydın Şirin

Tuğamiraller

1- Mithat Kemal Algül

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller

1- Nihat Kökmen

Tümgeneraller

1- Ali Çetinkaya

Tuğgeneraller

1- Ahmet Biçer

2- İmdat Bahri Biber