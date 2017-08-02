Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararları kapsamında bazı general ve amirallerin görev süreleri bir yıl uzatıldı ve görevlerine devam kararı verildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.
Buna göre, görev süreleri bir yıl uzatılan ve görevine devam kararı verilen general ve amiraller şöyle:
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller
1- Mehmet Daysal
2- Şeref Öngay
Tümgeneraller
1- Mehmet Özoğlu
2- Veli Tarakcı
3- Sinan Yayla
Tuğgeneraller
1- Ufuk Demirkılıç
2- Celalettin Bacanlı
3- Necdet Tuna
4- Sıtkı Varlı
5- Tevfik Algan
6- Halil Soysal
7- Mustafa Gönel
8- Mustafa Oğuz
9- Ahmet Ercan Çorbacı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Koramiraller
1- Hasan Şükrü Korlu
Tümamiraller
1- Ahmet İskender Yıldırım
2- Aydın Şirin
Tuğamiraller
1- Mithat Kemal Algül
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Korgeneraller
1- Nihat Kökmen
Tümgeneraller
1- Ali Çetinkaya
Tuğgeneraller
1- Ahmet Biçer
2- İmdat Bahri Biber