Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

FETÖ ve PKK’ya kucak açan Almanya şimdilerde de bir kadın başkomiser üzerinden MİT’e saldırmaya başladı. Diyanete bağlı çalışan DİTİB çalışanı imamları FETÖ mensuplarını camilerde propaganda yapmalarına izin vermediği için casus ilan eden Almanya, bu defa Ankara doğumlu bir kadın başkomiser hakkında, Frankfurt ve Mainz kentlerinde Türk Konsolosluklarıyla ve MİT ile temas kurduğu gerekçesiyle hakkında soruşturma başlattı.

ANF’nin Almanya’da hafta sonları çıkardığı Welt am Sonntag gazetesinde haber yapılan Hessen Eyaleti’nde görevli kadın başkomiser “Semra Melek” sahte ismi verilerek haberleştirildi. Bölgesinde özellikle yabancıların suç ve toplumsal uyumlarına ilişkin görev yapan başkomiseri MİT’in Alman Polisi’ne özellikle yerleştirildiği ve casusluk yaptığı iddia edildi. Bunu üzerine kadın polisi hakkında Hessen Eyaleti’nin Alman İstihbarat Servisi BND’nin bir kolu olan Hessen Eyalet İstihbarat Kurumu (LfV) tarafından Anayasa Koruma Örgütünce gizli bir rapor hazırlandığı da bildirildi. Genişletilmiş Güvenlik Soruşturması adıyla hazırlanan raporda Ankara doğumlu Türk kökenli kadın polisin MİT ile ilişkisi olduğu iddia edilerek Alman İçişleri Bakanlığı’na gönderildiği de açıklandı. Bu yılın başında giden bu rapor nedeniyle Hessen Eyaleti Emniyet Müdürü Sabine Thurau ve Hessen Eyaleti Anayasayı Koruma Örgütü Başkanı Robert Schafer devreye girerek, iddiaların asılsız olduğunu belirterek yabancılara yönelik uyuma yönelik çalışan bayan başkomiserin başarılı olduğunu ve ilgilendiği Türklerden dolayı da bu konsolosluklara ilişki içinde olmasının normal olduğunu bildirdiler.

Bölgede PKK mensuplarının oyunlarını bozduğu için hedef olan bayan başkomiserin eşini bırakmayan Türk düşmanlarının hazırladığı ikinci rapor ile görevden alınmasının sağlandığı öğrenildi. İkinci raporda ise Semra Melek sahte ismiyle haber yapılan bayan polisin, Frankfurt ve Mainz kentlerinde MİT görevlileriyle görüştüğü tekrar iddia edilirken, Alman devlet yetkililerinin “Türk istihbaratının Alman İstihbaratı BND’ye sızmaya çalışıyor” gibi komik iddialarda gündeme getirildi.