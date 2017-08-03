Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da kendilerini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp "isminiz FETÖ dosyasında geçiyor" diye aradıkları kişileri dolandırdığı iddia edilen 5 kişi tutuklandı.



İstanbul'da kendilerini polis, savcı ya da hakim olarak tanıttıkları bir vatandaşı 80 bin lira dolandırmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Tuzla'da yaşayan Eyüp E'yi (42) telefonla arayan ve kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan bir kişi, "İsminiz FETÖ dosyasına karışmış. Sizi yakın zamanda yakalayıp, tutuklayacağız. Eğer bundan kurtulmak istiyorsanız, vereceğimiz adrese 80 bin lira getirin" dedi.



Eyüp K'nın şüphelenerek durumu polise bildirmesi üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin belirttiği adrese elinde boş çanta ile giden Eyüp K'dan parayı almaya gelen 3 kişiyi yakaladı.



Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri doğrultusunda, 2 kişi daha düzenlenen baskınla yakalandı. Dolandırıcılık zanlılarının Anadolu yakasında Tuzla ve Pendik'te benzer yöntemlerle dolandırıcılık yaptıkları ve vatandaşlardan 4 ile 100 bin lira arasında para istedikleri belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Orhan Ö. (40), Sinan G. (32), Mehmet K. (32) , Mustafa Ümit K. (24) ve Barış S. (25) tutuklandı.