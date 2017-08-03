Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin dört numaralı şüphelisi "sivil imam" Hakan Çiçek'e duruşmada bir müşteki avukatının Fetullah Gülen'den alıntılar yaparak savunma yaptığını söylemesinin ardından çıkan arbedede su şişeleri havada uçuştu.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin açılan davada üçüncü celse başladı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Kampüsü'ndeki duruşma salonunda görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile müştekiler katıldı. Bazı siyasi parti üyeleri ile sivil toplam örgütleri de davayı takip ediyor. Bugünkü celsede dün savunması yarıda kalan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in savunmasına devam edildi.

BEN FETULLAH GÜLEN'İN KİTAPLARINI OKUMADIM



Çiçek'in çapraz sorgusu esnasında bir müşteki avukatı, Çiçek'in Fetullah Gülen'den alıntılar yaparak savunma yaptığını söyledi. Çiçek, müşteki avukatının bu sözlerine, "Ben Fetullah Gülen'in kitaplarını okumadım, bilmiyorum. Siz ayrıntılı bildiğinize göre okumuşsunuz galiba. Bu tür kitapları okuduğunuz için sizden suç duyurusunda bulunuyorum" karşılığını verdi. Çiçek'in bu sözlerine diğer sanıklar alkış tuttu.

SU ŞİŞELERİ FIRLATILDI

Çiçek'in sözlerine ve sanıkların alkış tutmasına tepki gösteren şehit yakınları ve gaziler, sanıklara su şişeleri fırlattı. Duruşma salonunda güvenliği sağlayan çevik kuvvet polisleri ve jandarmalar kalkanları kaldırarak şişelerin sanıklara doğru gitmesini önlemeye çalıştı. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, duruşmaya ara verdi.