Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 17 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ikametlerine yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ‘ByLock’ kullandıkları iddia edilen 17 şüpheli bugün Sakarya Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan; B.B., M.B., C.C., Ç.Ç., E.E.Ç., E.Ç., ve M.M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B., B.B., M.Ç., N.Ç., Ö.Z.Ç., S.Ç., F.G., İ.G., V.G. ve İ.Ç. isimli şahısların ise adli kontrol şartı ile mahkemece serbest bırakıldı.