Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 17 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ikametlerine yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve örgütün gizli haberleşme ağı olan ‘ByLock’ kullandıkları iddia edilen 17 şüpheli bugün Sakarya Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şahıslardan; B.B., M.B., C.C., Ç.Ç., E.E.Ç., E.Ç., ve M.M.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.B., B.B., M.Ç., N.Ç., Ö.Z.Ç., S.Ç., F.G., İ.G., V.G. ve İ.Ç. isimli şahısların ise adli kontrol şartı ile mahkemece serbest bırakıldı.
Sakarya'daki ByLock operasyonunda 7 tutuklama
Sakarya’da düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 10’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün gizli haberleşme programı olan ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 17 şüpheli Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ikametlerine yapılan operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.
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