Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FSavunmasını tamamlayan FETÖ’nün kripto okullarından olan Anafartalar Koleji’nin sahibi sivil imam Hakan Çiçek’i çapraz sorgu ele verdi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’le hiçbir zaman irtibatının olmadığını söyleyen ve her seferinde takiye yaparak “lanetliyorum” diyen Çiçek’in örgütle bağlantısının öğrencilik yıllarından itibaren olduğu belirlendi. Davanın ikinci duruşmasında bir dershanede çalıştığını, kantin işlettiğini ve ancak orada sigortalı çalışıyor gibi göründüğünü söyleyen Çiçek’e dün bir müşteki avukatı çalıştığı dershanenin nerede olduğunu sordu. Bunun üzerine Çiçek dershanenin Altunizade’de olduğunu söyleyerek örgütle bağlantısını ortaya koydu. Müşteki avukatının “Bu dershanenin en üst katı sizin SGK kaydınızın olduğu dönemde Fetullah Gülen’in hem evi hem de ofisi olarak kullanılmaktadır. Bu süre içerisinde Fetullah Gülen’le hangi sıklıkla bir araya geliyordunuz?” sorusuna “Ben kantinciyim. Orada o şahsı hiç görmedim. Fetullah Gülen’in gelip gittiği konuşuluyordu ama ben görmedim” cevabını vererek 3 maymunu oynadı.

PİŞKİNLİĞE BAK: GÖRÜNTÜLER MONTAJ

Sivil imamlardan Nurettin Oruç da Pensilvanya ziyaretlerine “iş gezisi” diyerek bahane uydurdu. 15 Temmuz gecesi evde olduğunu ve Akıncı Üssü’ne hiç gitmediğini öne süren Oruç, 16 Temmuz sabahı da Akıncı çevresine belgesel çekmeye gittiği yalanını söyledi. Oruç’a Akıncı Üssü’nde 143. filodaki görüntüleri gösterilince, bu sefer de “Bu görüntü montaj. Bana kurulan bir kumpas olarak düşünüyorum” diyebildi. Sanığa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın da sorular yöneltti. Aydın sanığa, “Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve siz aynı tarlada yakalanıyorsunuz. Onlar arazi bakmaya gidiyor. Tarlada para buluyorlar. Sen film çekmeye gidiyorsun. Böyle bir tesadüf olur mu?” diye sordu. Başkan Giray ve Aydın’ın bu tespiti karşısında köşeye sıkışan Oruç, “Ben sadece işim için gittim diyebilirim” demekle yetindi. Aydın devamında sanığa, “Ankara’da o gece olanlara şahitsiniz. O kadar olay olmuş. Ve siz ertesi gün çıkıp film çekmeye gidiyorsunuz. Hangi gezegende yaşıyorsunuz” diye çıkıştı. Sanığın yalpalaması üzerine Aydın, “Bizim yaşadığımız gezegende yaşamadığınız kesin” diyerek tepki gösterdi.