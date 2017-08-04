İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde birçok noktada operasyon yapılmış, adreslerde FETÖ/PDY üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 24 kişi gözaltına alınmıştı.Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkan 24 kişiden 15’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da ByLock’tan 15 tutuklama
04.08.2017 - 11:30 | Son Güncelleme: 04.08.2017 - 11:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce ByLock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 24 kişiden 15’i tutuklandı.
Etiketler : Şanlıurfa,bylock,FETÖ,
493876 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/493876.aspx
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