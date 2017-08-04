Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde birçok noktada operasyon yapılmış, adreslerde FETÖ/PDY üyesi oldukları ve ByLock kullandıkları tespit edilen 24 kişi gözaltına alınmıştı.Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. Hakim karşısında çıkan 24 kişiden 15’i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.