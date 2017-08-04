Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayserigaz tarafından Yahyalı ilçesinde düzenlenen doğal gaz temel atma törenine katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti olarak 15 yıldır iş başında olduklarını ve Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını yaptıklarını söyledi. Özhaseki, “AK Parti iktidarı olarak 15 yıldır iş başındayız. Bu 15 yıl içerisinde Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerine imza attık. Sorunların hepsinin üzerine gittik ve hallettik. 2002’den bun yana yatırım üzerine yatırım yaptık. İhracatta geçen ay rekor kırdık. Akla gelebilecek her alanda çok büyük işler yaptık. Bir taraftan da inançlarımızın üzerindeki baskıları kaldırdık. Ülkeyi bölen sıkıntılı ortam bittik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin coğrafi olarak sorunlu bir bölgede olduğunu belirten Bakan Özhaseki, “Anadolu coğrafyası en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Bin bir türlü zorlukları olan bir coğrafya, ülkeler idare edilemiyor. Biz önümüze bakıyoruz ve büyümeye devam ediyoruz. 40 yıldır başımızda PKK belası var. Burada devlet aklını kullandık. 1 buçuk yıl içerisinde ülkeyi bölmeye çalışan adilere en iyi cevabı verdik. Elbette şehitler verdik ama bu ülkede bin yıldır bayrağımız dalgalanıyorsa şehitlerimiz sayesindedir. PKK belası bitti. Şehirleri temizledik ve çukurları kapattık. Bunları temizlerken bir taraftan da mağdur olan vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gideriyoruz. Devlet olarak onların evlerini yaparak onlara teslim ediyoruz” diye konuştu.

“AVRUPA’NIN İKİYÜZLÜLÜKLERİNİ YÜZLERİNE VURMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Suriye’de çıkan iç savaşın ardından Türkiye’ye gelen mültecilere de kucak açtıklarını kaydeden Özhaseki, Avrupa’nın bu konudaki iki yüzlülüğünü yüzlerine vurmaya devam edeceklerini belirtti. Bakan Özhaseki, şunları söyledi: “Bu zorlukların yanında bir taraftan da ülkemizde gelen mültecilere destek çıktık. Avrupa kendilerine gelen 30 tane mültecileri alırken düşünüyor. Kendilerine gelmesin diye çaba sarf ediyorlar. Alman dostumuz burada evi gibi davransın. O bize emanet ama batının tavrını da kınamaktan asla vazgeçmeyeceğiz. İkiyüzlülüklerini yüzlerine vurmaya devam edeceğiz. Bakanlarımız gidiyor konuşturmuyorlar. Bunlar doğru şeyler değil, bunlar dostluğa sığmaz. Biz dünyanın vicdanı olmaya devam edeceğiz.”