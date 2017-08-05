Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’te, askeri sevkiyat sürüyor. Elbeyli ilçesinden gece yola çıkan fırtına obüs topları kente ulaştı. Tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Fırtına obüslerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi. 