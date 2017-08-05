Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinin karşısında bulunan Kilis’te, askeri sevkiyat sürüyor. Elbeyli ilçesinden gece yola çıkan fırtına obüs topları kente ulaştı. Tırların üzerine konulan fırtına obüsleri, terör örgütü PKK'nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG kontrolündeki bölgelerin Türkiye tarafındaki hudut karakollarına sevk edildi. Fırtına obüslerinin 3’üncü Hudut Tabur Komutanlığına bağlı sınır birliklerine konuşlandırıldığı bildirildi.
Suriye sınırına obüs sevkiyatı
05.08.2017 - 01:33 | Son Güncelleme: 05.08.2017 - 01:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırında sıfır noktada bulunan Kilis’te, Afrın bölgesinin karşısındaki Hudut Karakollarına fırtına obüs topları gönderildi.
Etiketler : suriye sınır,afrin,obüs,sevkiyat,
494009 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494009.aspx
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