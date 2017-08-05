Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultangazi'de daha önce belirledikleri imalathaneye saat 21.00 sıralarında gelerek baskın yaptı.

9'U YABANCI 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyona özel harekat polisleri de destek verirken, 137 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda imalathane sahibi S.A. (50) dahil, 4'ü Türk 9'u yabancı 13 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul'un çeşitli yerlerinden topladıkları atık yağları ruhsatsız şekilde yeniden işlenip '10 numara' yağ haline getirilerek tekrardan piyasaya sürdürdükleri öğrenildi. Öte yandan, imalathane sahibi S.A'nın daha önceden de aynı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.