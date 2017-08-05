Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'dan 4 Ağustos 2017 tarihinde meydana gelen yurt içi olaylara ilişkin yapılan açıklamaya göre, Şırnak Uludere’de, hudut hattındaki üs bölgelerine silahlı saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist, icra edilen topçu atışları sonucunda etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari Şemdinli’de bir el yapımı patlayıcı, Van Çaldıran’da bir el yapımı patlayıcı olmak üzere toplam iki el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Ağrı Doğubayazıt’ta, güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramasında 42 kg kalsiyum karbonat karışımı yanıcı ve patlayıcı madde ele geçirildi.