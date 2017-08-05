Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney ev Güneydoğu Avrupa sıcak hava dalgası Lucifer (şeytan) sebebiyle kavruluyor. Birçok ülkede 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklıklar sebebiyle yetkilier halkı dışarı çıkmaması konusunda uyarıyor.





Nomalin on dereceye kadar üzerinde seyreden sıcaklıklar Avrupa'nın birçok bölgesinde etkisini gösteriyor. İspanya'nın Sevilla kenti ve İtalya'nın Sardunya adası ve Balkanların birçok kentinde de sıcaklıklar 40 derecenin üerinde. En yüksek sıcaklık ise 47 derece ile Karadağda ölçüldü.





HAVUZ VE ÇEŞMELERDER SERİNLİYORLAR

Sıcaktan bunalan Avrupalılar ise soluğu kent meydanlarında bulunan çeşme ve süs havuzlarında aldı. Kimileri havuzlara atlarken, kimileri ise çeşmede kendini ıslattı.





KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Avrupa vatandaşlarını olağan üstü hava durumlarında uyarma görevi ile kurulan Euroalarm 10 ülke için olağanüstü hava koşulları nedeniyle kırmızı alarm verdi.

Kırmızı alarm verilen ülkeler İtalya, İsviçre, Slovenya, Karadağ,Bosna Herkes, Sırbistan, Macaristan, Polonya ve Romanya olarak açıklandı.

Kırmızı alarm, aşırı sıcakların ‘‘büyük materyal yıkımı ile insanlar ve hayvanlar için tehlikeli’’ olabileceği anlamına geliyor.





ORMAN YANGINLARI BAŞLADI

Bu yaz daha önce aşırı sıcakların neden olduğu İtalya, Fransa ve Hırvatistan’daki orman yangınlarının ardında şimdi de Arnavutluk’ta devam eden 75 orman yangınında 300 itfaiyeci söndürme çalışmalarına katılıyor.





Aşırı sıcakların önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenirken yetkililer ve sağlık kuruluşları turistlerden ve vatandaşlardan günün en sıcak saatleri 10.00-17.00 arasında evlerinden çıkmamalarını, bol sıvı almalarını ve fiziksel aktivitelerden uzak durmaları konusunda uyarıyor.



TARIM DA OLUMSUZ ETKİLENECEK

İtalya'da ilkbaharda yaşanan kırağı, yaz kuraklığı ve dolu yağmurundan tarımın da olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Buna göre zeytin rekoltesinde yüzde 50'lik bir düşüş beklenirken koyunların süt üretiminin de yüzde 30 oranında azaldığı, bunun da yerel peynirlerin üretimini azaltacağı yorumları yapılıyor. İtalya'da kötü hava şartlarından darbe yiyen bir diğer tarım sektörü ise şarapçılık. Kuraklık ve dolu yağmuru nedeniyle bağlarda da erken hasada gidilirken şarap üretimine olumsuz yansımaları olacağı ifade ediliyor.