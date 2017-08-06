Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve "Gazi" unvanını alan çıkarma gemisi TCG Ertuğrul gemisi KKTC’ye geliyor. Geçtiğimiz aylarda emekliye ayrılan ve sökülmek üzere İzmir Aliağa Gemi Söküm Tesislerine çekilen, 1974’teki Kıbrıs Barış Harekatı’nın deniz kısmının yönetildiği sancak gemisi TCG Ertuğrul, bundan sonra KKTC’de müze olarak görevine devam edecek.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser, "Biliyorsunuz Alsancak Belediyesi, 1974 harekatının Kıbrıs’ta Türkiye’de çıkartmanın ilk hareketini gerçekleştirdiği daha doğrusu askerin ilk ayak bastığı yerimizdir. Alsancak Belediyesi, bununla ilgili tarihimizi yaşatmak ve tarihimizi öne çıkarmak ve kültürümüzü göstermek açısından belediye olarak ve Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT), Erenköy Mücahitleri Derneği olarak bir çalışma başlattık" dedi.

Ataser, "Ertuğrul Gazi gemisini Alsancak’ımıza getiriyoruz ve Yavuz çıkartmanın olduğu yere müze şeklinde getirip düzenleyip orada açık hava müzesi haline getireceğiz. Tabii ki Ertuğrul gemisini getirmek çok büyük bir başarıdır bizce. Çünkü maliyeti büyük, çalışması büyük olan çalışmadır" diye konuştu.

"Bununla ilgili olarak biz Türkiye Cumhuriyeti yardım heyeti kolordu komutanımız ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı irtibat etmiştik bize gerekli olan maddi manevi desteği vereceklerinin sözünü verdiler" ifadelerini kullanan Ataser, "Biz bununla ilgili çalışmaları başlattık Ertuğrul Gazi Gemisi sürekli müze olacak" sözlerini kaydetti.

Ataser, "Biz orada turizm alanı oluşturuyoruz. Çünkü üst taraftaki anıtımızın düzenlemesini yakın zamanda ihaleye çıkıp onu da yapacağız. Ve bir bütün halinde alt taraftaki sahil düzenlemesi, açık hava müzesi anıtımız ve Ertuğrul Gazi gemisini de birleştirip bir bütün şeklinde orayı tarihi bir turizm haline getireceğiz" şeklinde konuştu.

Tarihi yaşatma amacıyla, geminin aynı bölgede batırılacağını ifade eden Ataser, "Bize finansmanı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, yardım, destek veren Kolordu Komutanlığı’na Türkiye Dışişleri Bakanı’na teşekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladı.

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan "Gazi" unvanlı 63 yaşındaki çıkarma gemisi TCG Ertuğrul, geçtiğimiz aylarda Foça Deniz Üs Komutanlığı’ndaki törenle hizmet dışına çıkarılmıştı. Gerekli prosedürlerin tamamlanması ile birlikte Ertuğrul Gazi gemisi bundan sonra görevine müze olarak devam edecek.