Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından Pülümür İlçesi Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii'nde düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 terörist 1 M-16 ve 2 Kalaşnikof ve mühimmatı ile ölü ele geçirildi. Tunceli Valiliği açıklamasında, "İlimizde terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.