Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı timleri tarafından Pülümür İlçesi Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii'nde düzenlenen operasyonda 2'si kadın 3 terörist 1 M-16 ve 2 Kalaşnikof ve mühimmatı ile ölü ele geçirildi. Tunceli Valiliği açıklamasında, "İlimizde terörist unsurların etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.
3 PKK'lı ölü ele geçirildi
07.08.2017 - 08:07 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 08:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde çıkan çatışmalarda, PKK'lı 3 terörist ölü ele geçirildi. Teröristlerden birisinin sözde yönetici düzeyinde olduğu öne sürüldü.
Etiketler : terörist,çatışma,
494446 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494446.aspx
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