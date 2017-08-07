Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından Veliefendi Hipodromu'na operasyon gerçekleştirildi. Helikopter destekli operasyonda 300'e yakın sayıda polis görev aldı.



SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE BASKIN YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı bazı şubeler ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Veliefendi Hipodromu'na geldi. Bazı ekipler hipodrom çevresinde güvenlik önlemi alırken, bazıları da hipodrom kompleksine girdi.



HİPODROMA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Operasyona diğer şube ekipleri de katılırken, çevre abluka altına alındı. Helikopter destekli gerçekleşen operasyonda, hipodroma giriş ve çıkışlar da kapatıldı. Operasyonun içeriğiyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

HELİKOPTERLER DE DESTEK VERDİ

Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopterinin de destek verdiği operasyon sürüyor.

Öte yandan, aramalar sırasında bazı hipodrom görevlilerinin atların bakımlarına devam ettiği görüldü.

