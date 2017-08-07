Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada saat 08.18'de merkez üssü Muğla Bodrum olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi.



08.44'TE İKİNCİ KEZ SALLANDI

Halkın panik halinde sokaklara dökülmesine neden olan bu depremi saat 08.44'de bu kez Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem izledi.



KANDİL, 4.8 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Entitüsü'nün merkez üssünü Bodrum'un Pınarlıbelen Köyü olarak belirlediği ilk deprem saat 08.18'de meydana geldi. Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğündeki deprem Bodrum başta olmak üzere çevredeki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedildi.

ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde peş peşe meydana gelen bu sabahki depremler, 21 Temmuz'daki Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğündeki depremi yaşayan Bodrum ve çevresinde endişeye neden oldu.