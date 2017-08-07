Açıklamada, "Bu sabah İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun pansiyon (ahırlar) bölgesinde kişilere yönelik, narkotik ve asayiş ekipleriyle geniş çaplı bir inceleme yapılmıştır. Türkiye Jokey Kulübü olarak, emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
TJK'dan açıklama geldi
07.08.2017 - 11:17 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 11:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Veliefendi Hipodromu'ndaki polis operasyonuyla ilgili Türkiye Jokey Kulübü açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bu sabah İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun pansiyon (ahırlar) bölgesinde kişilere yönelik, narkotik ve asayiş ekipleriyle geniş çaplı bir inceleme yapılmıştır. Türkiye Jokey Kulübü olarak, emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler : tjk,
494486 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494486.aspx
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