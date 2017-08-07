Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, "Bu sabah İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun pansiyon (ahırlar) bölgesinde kişilere yönelik, narkotik ve asayiş ekipleriyle geniş çaplı bir inceleme yapılmıştır. Türkiye Jokey Kulübü olarak, emniyetimizin zaman zaman gerçekleştirdiği bu tarz uygulamaları sonuna kadar desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

