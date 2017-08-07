Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında düzenlenen  operasyonda 2'si kadın, 3 terörist etkisiz hale getirildi.  Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin  bulunması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyonların azim ve kararlılıkla  devam ettiği belirtildi.

Pülümür ilçesi kırsalında bu amaçla operasyon düzenlendiği kaydedilen  açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bugün Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızca Pülümür ilçemiz  Kızılmescit Karagöl Dere mevkisinde icra edilen operasyonda çıkan çatışmada 2  kadın, bir erkek olmak üzere 3 terörist, M-16, 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve bu  silahlara ait mühimmatla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir."

"ŞERVAN" DA ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan teröristlerden birinin örgütün sözde sorumlularından  "Şervan" kod adlı terörist olduğu, ele geçirilen M-16 tüfeğin de bu kişiden elde  edildiği öğrenildi.