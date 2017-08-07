Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamesi kabul edilen örgütün Aydın’daki çatı yapılanması ilk kez hakim karşısına çıktı. Aydın Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Tiyatro ve Konferans Salonu’nda 37’si tutuklu 64 sanıklı davanın ilk duruşmasına tutuklu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sanıklar, sanıkların avukatları ve aileleri katıldı. Dava kapsamında Aydın ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerdeki cezaevlerinde tutuklu bulunan 37 sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi.

Dava kapsamında hazırlanan 148 sayfalık iddianame klasörlerle duruşma salonuna taşındı. Sanıkların kimlik tespitinin yapıldığı ilk duruşmada, sanıklar hakkında hazırlanan iddianame hakkında bilgi verildi. FETÖ’nün sözde firari Aydın il imamı Abdülbekir Kalkan’ın 1 numaralı sanık olarak yer aldığı iddianamede sanıkların parasal hareketliliğine ilişkin bilgiler, MASAK raporları, adreslerde yapılan aramalarda el konulan dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ile itirafçı ve gizli tanık ifadeleri yer aldı.Birçok tanıdık iş adamı ve bürokratın yer aldığı örgütün Aydın’daki üst düzey yöneticilerinin yer aldığı çatı davasında sözde Aydın il imamı Abdülbekir Kalkan, sözde Çine ilçe imamı Şevki Yüksel ve sözde eski Çine ilçe imamı Cahit Özenver ‘örgüt yöneticiliği’, diğer 61 sanık ise ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla yargılanıyor.