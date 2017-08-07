Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 kişi hakkında açılan davanın beşinci celsesi başladı.Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

BİR SANIK İLK KEZ KENDİSİNİ TEŞHİS ETTİ

Duruşmada hazır olanların tutanağa geçirilmesinin ardından sanıklardan, olay tarihinde Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyesi olan Akın Öztürk'ün çapraz sorgusuna geçildi. Çapraz sorguda Akın Öztürk'e Akıncı Üssünde'ki çekilen 15 fotoğraf gesterildi ve kendisi olup olmadığı soruldu. Arka arkaya 15 fotoğraf gösterildi. Akın Öztürk kendisi olduğunu kabul etti. Fotoğrfataki kişinin kendisi olduğunu kabul eden darbeci general Öztürk, ama rahat tavırlar içinde olmadığını savundu. Böylece ilk kez bir darbeci Akıncı Üssün'de kendisin teşhis etti. Daha önce ifade veren sanıklar fotoğraflara rağmen orada olmadıklarını öne sürmüşlerdi.

DAMADIN FETÖ'CÜ MÜ?

Mahkemenin “Damadın FETÖ’cü mü sorusuna "Efendim yargılama devam ediyor. Şimdi olduğunu söylersem 'babası onu ihbar etti' derler" ifadesini kullandı. Mahkeme Başkanı Giray'ın, "Hakan Karakuş darbeye teşebbüs faaliyeti olduğunu biliyor ve buna rağmen sizi oraya çağırıyorsa, buna ne diyorsunuz?" sorusuna ise Öztürk, "Hakan Karakuş bana telefonda 'Buyrun gelin, darbe yapıyoruz' mu diyecekti?" cevabını verdi. Akın Öztürk, cuma günü gerçekleştirilen sorgusunda 15 Temmuz darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini itiraf etmişti.