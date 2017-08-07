Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda tamamı yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.



SİLAH TEMİN ETMEYE ÇALIŞIYORLARDI

Güvenlik kaynaklarına göre, Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı, DEAŞ adına Suriye ve Irak'taki çatışma bölgeleri için silah temin etmeye çalışan kişilere ortak operasyon düzenlendi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu soruşturma kapsamında, Başakşehir'de iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, tamamı yabancı uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların barındıkları adreslerde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 1 adet susturucu cihaz ile çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.