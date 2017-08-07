Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19 ilde çok sayıda örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock" kullanan şüpheli tespit edildi.
Bunun üzerine Tunceli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Operasyon kapsamında şüpheli sayısının artabileceği bildirildi.
Tunceli merkezli FETÖ operasyonu
07.08.2017 - 14:20 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 14:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli merkezli 19 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 19 ilde çok sayıda örgütün gizli haberleşme ağı "ByLock" kullanan şüpheli tespit edildi.
Etiketler : Tunceli,
494530 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494530.aspx
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