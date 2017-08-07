Edinilen bilgiye göre, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya 6'sı tutuklu 16 sanık katıldı. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin ardından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu. Mahkeme heyeti, Kastamonu ve İzmit Kapalı Cezaevi’nden getirilen tutuklu sanıklar Ayhan Y. ve Yüksel Y.'nin tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartı kararı kaldırılarak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Zonguldak'ta FETÖ davasında 2 tahliye
07.08.2017 - 14:36 | Son Güncelleme: 07.08.2017 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak Alaplı'da FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmakla suçlanan, esnaf ve iş adamlarının da aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 16 sanığın yargılandığı davada 2 sanık tahliye oldu.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya 6'sı tutuklu 16 sanık katıldı. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin ardından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu. Mahkeme heyeti, Kastamonu ve İzmit Kapalı Cezaevi’nden getirilen tutuklu sanıklar Ayhan Y. ve Yüksel Y.'nin tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartı kararı kaldırılarak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
Etiketler : Zonguldak,FETÖ,tahliye,
494534 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494534.aspx
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