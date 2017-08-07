Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya 6'sı tutuklu 16 sanık katıldı. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu. Sanıkların kimlik tespitinin ardından sanıklar hakkında hazırlanan iddianame okundu. Mahkeme heyeti, Kastamonu ve İzmit Kapalı Cezaevi’nden getirilen tutuklu sanıklar Ayhan Y. ve Yüksel Y.'nin tahliyesine karar verirken, tutuksuz sanıkların adli kontrol şartı kararı kaldırılarak, yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

