Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün gizli iletişim ağı 'Bylock' kullanıcısı 7 kişi için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında ihraç edilen polis, öğretmen, mühendis ve doktorun bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.Ayrıca, yapılan aramalarda dijital materyallere de el konuldu.
Kayseri'de 'Bylock' operasyonu: 6 gözaltı
08.08.2017 - 10:04 | Son Güncelleme: 08.08.2017 - 10:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri polisi tarafından düzenlenen 'Bylock' operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Kayseri,Bylock,
494686 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/494686.aspx
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