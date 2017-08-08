Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince örgütün gizli iletişim ağı 'Bylock' kullanıcısı 7 kişi için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda aralarında ihraç edilen polis, öğretmen, mühendis ve doktorun bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.Ayrıca, yapılan aramalarda dijital materyallere de el konuldu.