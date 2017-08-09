Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Van'ın Saray İlçesi'nde Richter Ölceği'ne göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana bildirdi.

AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak bildirdi.

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 04.58'de Van'ın Saray İlçesi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelirken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9 olarak, derinlğini ise 7.09 km olarak bildirdi.