Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünsal Ergel ANKARA

Yüksek Askerî Şûra’nın (YAŞ) ardından sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak kritik atamalarda. 30 Ağustos tarihine kadar yapılması gereken atamaların, bu hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Hükûmet yetkililerinden edinilen bilgiye göre Jandarma Genel Komutanlığına bir korgeneral atanması bekleniyor. Bu makam için hâlen kurumda görev yapan 5 korgeneralin ismi geçiyor. Güler’in ardından bu görevi vekâleten yürüten Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Ata Kalkan’ın en güçlü aday olduğu gelen bilgiler arasında. Diğer 4 isim ise Eğitim Komutanı Korgeneral Mustafa Kemal Alataş, İstihbarat Başkanı Korgeneral Harun Ocaklı, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, Korgeneral Musa Çitil. Yeni terfi ederek Jandarma Komutan Yardımcısı olan Ali Çardakçı ile komutanlık emrine çekilen Ali Lapanta’nın ise şansının olmadığı bildiriliyor.

BOŞALAN YERLER DOLDURULACAK

Öte yandan ilk sivil şuranın ardından ortaya çıkan boşluklar bu hafta doldurulacak. Kara Kuvvetleri Komutanlığında 4’ü kor, 8’i tüm, 8’i de tuğgeneralden boşalan, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 2 tuğgeneral ile Deniz Kuvvetlerinden boşalan 1 or, 3 kor ve 1 tüm ve 1 tuğamiralin yerlerine atamalar yapılacak. Şûra’da daha önce Anayasa değişikliği nedeniyle kapatılan kurumların komutanı olan Askerî Yargıtay Başkanı Tuğamiral Ahmet Zeki Liman ile Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Tümgeneral Abdullah Arslan da emekliye sevk edildi. Ancak diğer emekliye sevk edilen pek çok generalliğe ilişkin atamalar bu hafta yapılacak.

Bu arada atamalara ilişkin yapılan değerlendirmelerde, hain darbe girişiminin ardından albaylarda olduğu gibi generallerde de kadro yetersizliği nedeniyle bir üst rütbeli yerlere görevlendirmeler yapılabileceği belirtiliyor.