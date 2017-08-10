Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından, 18 Temmuz 2016’da Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın belediye binasında öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, cinayetin tetikçi ve azmettiricilerine yönelik Şubat ayında 6 sanık hakkında dava açarken, Candaş’ın ölümüyle bağlantılı olduğunu öngördüğü imar dosyasındaki incelemesini sürdürüyordu. Savcılık devam eden dosya kapsamında, Şişli Belediyesi’nin imar işlemlerinin yapıldığı bilgisayar sisteminin şifrelerini ele geçiren bir grubun, yasal olarak yapı ruhsatı verilmesi mümkün olmayan bazı inşaatlara, yasal olmayan yapı kullanım izni düzenlendiği tespit etmişti. Yasa dışı yolla elde edilen yapı kullanım izinlerinin hangi binalarla ilgili olduğunu araştıran savcılık, birçok ünlü firmanın sahibinin ifadesine başvurmuştu. Bu kapsamda ünlü inşaat firması sahibi S.K'nin de ifadesine başvurulmuştu.

Bu dosya kapsamında işadamları S.K ve R.K hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen emniyet güçleri şüpheli kardeşleri gözaltına aldı.Şüphelilerin emniyete götürüldükleri öğrenildi.