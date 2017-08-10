Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşmasında darbeciler esasa yönelik savunmalarını yapmaya başladı. Sanıkların esastan savunmalarının alınmaya başlandığı duruşmaya Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz da katıldı. Duruşma öncesi açıklama yapan Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, önce sanıkların, ardından sanık avukatlarının savunmalarını alacaklarını, esastan savunmasını yapan sanık ve sanık avukatlarının bundan sonraki duruşmalardan vareste ( isterlerse katılmayabileceklerini) tutulabileceklerini söyledi.



Esasa ilişkin ilk savunmayı Kara Havacılık Okul eski Komutanı Tuğgeneral Ünsal Coşkun yaptı. Coşkun savunmasında, “Cumhurbaşkanına suikast planlayıcısı olarak yargılanıyorum. Biz sadece helikopterleri verdik. Harekâtla ilgili hiçbir sorumluluğumuz yok. Ben her hangi bir terör örgütü adına emir vermedim. FETÖ ile ilgili bir bağlantım yok” dedi.



Suikast timinde bulunan ikinci pilot eski üsteğmen Haydar Murat Özden, emir komuta zinciri içinde verilen emirleri yerine getirdiğini, darbe girişimi olduğunu ise Imsık Hava Meydan Komutanlığında televizyonda gördükten sonra öğrendiğini açıkladı. Özden, esasa ilişkin savunmasında, “Emir komuta zincirinde verilen görevi yerine getirdim. Zeki Göçmen’in emirlerini yerine getirdim. Marmaris’e gittiğimizde timi karaya indirdik. 30 dakika havada asılı kaldık. Helikopterde Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zeki Göçmen vardı. Tim yere indiğinde halkı uzaklaştırmak için havaya ateş açıldı. O zaman bir şeylerden şüphelenmiştim. Bodrum Imsık Hava alanına gittiğimizde televizyonda meclisin bombalandığını gördüm. TV'de gördüklerim karşısına şok oldum. O zaman nasıl bir işin içine girdiğimi anladım. Oyuna getirildim, kullanıldım. Imsık'ta saklandım, isteseydim kaçabilirdim. Kaçmadım teslim oldum. FETÖ’nün maşası olarak kullanıldım. Geçmişte mücadele ettiğim bu örgüt ile anılmayı ret ediyorum. Oyuna getirildim, kandırıldım tahliyemi talep ediyorum" dedi. Duruşmaya öğle arası verildi ve saat 13.30 tekrar sanıkların esasa ilişkin savunmaları alınmaya devam edilecek.