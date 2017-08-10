Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis, gün içinde mahkemeye çıkartılan zanlıların evinde bulunan, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Fethullah Gülen’e ait kitap ve görüntüler ile çok sayıda dökümana el koydu. KKTC Polis Basın Bülteni yaptığı açıklamada “Yasa dışı cemiyete ait propaganda nitelikli yayın bulundurmak” başlığıyla yer alan habere göre, dün akşamüzeri Yıldırım’da, E.G.’nın (K-40) evinde arama yapıldı. Evde, KKTC Bakanlar Kurulu tarafından yasa dışı terör örgütü olarak ilan edilen FETÖ/PDY terör örgütü üyesi Fethullah Gülen’e ait kitaplar ve VCD’ler bulundu, emare olarak alındı. E.G.( K-40) ile meseleyle ilgisi olduğuna inanılan T.B. (E-40), A. K. (E-47) ve F.K. (K-42) tutuklandı. Polisin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor.