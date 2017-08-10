Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yeniyazı köyü kırsalında keşif ve gözetleme görevi yürüten güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında çatışma çıktı. Çatışmada yaralanan 2 askerden biri kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hain saldırıda şehit olan uzman çavuşun Bursa'nın İnegöl ilçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Gencer (26) olduğu öğrenildi. Evli ve bir çocuk babası şehit askerin eşi ve 1 yaşındaki oğlu Ömer'in Eskişehir'de eşinin ailesinin yanında tatilde oldukları öğrenildi. Şehidin İnegöl ilçesi İstiklal Mahallesi Harman Sokak'taki ailesi ise acı haberle yıkıldı. Şehit haberini baba İsmail Gencer'e İnegöl İlçe Askerlik Şubesi Başkan Vekili Başçavuş Bayram Çelikoğlu, Kaymakam Ali Akça ve İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş birlikte verdi. Şehit askerin o sırada düğünde olan annesi Şekernaz Gencer, acı haberi kendisini düğün salonundan almaya gelen yakınlarından öğrendi. Acılı anneye evin önünde hazır bekletilen sağlık ekipleri tarafından zaman zaman sakinleştirici iğne yapıldı. Şehit uzman çavuşun babaevine ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı.

Şehidin biri kız iki kardeşi olduğu öğrenildi. İnegöllü vatandaşlar şehit askerin evinin bulunduğu sokakta toplanıp terör örgütünü protesto etti.