Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı HÜRKUŞ’un jet versiyonu geliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. (TUSAŞ/TAI) Başkanı Temel Kotil, HÜRKUŞ’un jet versiyonu olan HÜRJET için ön çalışmaları başlattıklarını açıkladı. Boeing’in yeni uçak projesi için yaptıkları ortaklık teklifine cevap beklediklerini, yıllık yüzde 25 büyüme hedefi için normalin dışına çıkarak bu ve benzeri girişimleri sürdüreceklerini söyledi. Bunun yanında ANKA, HÜRKUŞ, T-625 Helikopteri gibi özgün ürünler bulunduğunu söyleyen Kotil, şunları söyledi: HÜRJET’imiz başladı. HÜRKUŞ’un jet versiyonu. Kendi kaynaklarımızla başlattığımız bir ön çalışma. HÜRKUŞ’un bizde sıfırdan yapılmış aviyonikleri var. Teslimatları bize yıl sonunda başlayacak. Bizim Hava Kuvvetlerine teslimatımız haziran ayında başlıyor ama 15 HÜRKUŞ’u teslim edeceğiz. Aviyonikleri hazır olduğu için jet versiyonunu yapacağız. Çok iyi bir çalışma ama önncelik eğitim uçağı. Durmadan uçak yapıyoruz.”

DURMADAN UÇAK YAPIYORUZ

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, sürekli yeni ürün çalışması yaptıklarını “Durmadan uçak yapıyoruz” sözüyle anlattı ve önceliğin HÜRKUŞ’ta olduğunu ifade etti.